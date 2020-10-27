У Дніпрі невідомі намагалися викрасти мішок із бюлетенями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Дніпрі у поліції відкрили кримінальне провадження через спробу викрасти мішок із бюлетенями для голосування під час транспортування. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
“26 жовтня близько 04:00 до поліції надійшло повідомлення, що по проспекту Дмитра Яворницького під час перевезення виборчої документації невідомі заволоділи бюлетенями з результатами голосування. Один зі зловмисників вихопив у представника виборчої комісії мішок з бюлетенями та почав тікати”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці почали переслідувати втікача, після чого чоловік кинув мішок та втік. Поліцейські повернули представнику комісії викрадене без пошкоджень.
Наразі вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.
За вказаним фактом слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, в Ужгороді члени комісії залишили виборчу документацію без нагляду та покинули дільницю. За фактом злочину слідчі проводять досудове розслідування.