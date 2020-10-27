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В Днепре неизвестные пытались похитить мешок с бюллетенями

В Днепре неизвестные пытались похитить мешок с бюллетенями

Киев  •  УНН

 • 11590 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Днепре в полиции открыли уголовное производство из-за попытки похитить мешок с бюллетенями для голосования во время транспортировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

“26 октября около 4:00 в полицию поступило сообщение, что по проспекту Дмитрия Яворницкого при перевозке избирательной документации неизвестные завладели бюллетенями с результатами голосования. Один из злоумышленников выхватил у представителя избирательной комиссии мешок с бюллетенями и начал бежать”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители начали преследовать беглеца, после чего мужчина бросил мешок и убежал. Полицейские вернули представителю комиссии похищенное без повреждений.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

По данному факту следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Ужгороде члены комиссии оставили избирательную документацию без присмотра и покинули участок. По факту преступления следователи проводят досудебное расследование.

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