У Дніпрі легковик влетів в електроопору, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще одна особа отримала травми. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, 23 вересня, о 23:08, до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на з’їзді з Кайдацького мосту в Амур-Нижньодніпровському районі міста.
"По прибуттю рятувальників за адресою встановлено, що водій легкового автомобіля Chevrolet Evanda, ймовірно, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік 1985 року народження загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.
Пасажира легковика каретою швидкої медичної допомоги направлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин аварії.
Нагадаємо, на Донеччині легковик влетів у мікроавтобус. У результаті ДТП постраждало 10 осіб, троє з них - діти.