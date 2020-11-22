У Дніпрі кабінку для голосування зробили поруч з вікном

“На виборчій дільниці № 121106, яка розташована у школі № 19 (м. Дніпро), спостерігач ОПОРИ помітив, що в кабінці для голосування було вікно, через яке можна побачити за кого голосує виборець. Виборча дільниця знаходяться на першому поверсі. Тож, існувала вірогідність того, що хтось може споглядати за тим, як виборець ставить помітку в бюлетені у кабінці”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як спостерігач ОПОРИ звернув увагу членів комісії на можливе порушення таємниці голосування, порушення було усунуто. Вікно заклеїли папером.

Нагадаємо, в 11 містах України сьогодні стартував другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть мерів.