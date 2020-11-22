В Днепре кабинку для голосования сделали рядом с окном
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На одном из избирательных участков в городе Днепр кабинку для голосования сделали у окна на первом этаже здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.
“На избирательном участке № 121106, расположеном в школе № 19 (г. Днепр), наблюдатель ОПОРЫ заметил, что в кабинке для голосования было окно, через которое можно увидеть за кого голосует избиратель. Избирательный участок находятся на первом этаже. Поэтому, существовала вероятность того, что кто-то может наблюдать за тем, как избиратель ставит отметку в бюллетене в кабинке”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после того, как наблюдатель ОПОРЫ обратил внимание членов комиссии на возможное нарушение тайны голосования, нарушение было устранено. Окно заклеили бумагой.
Напомним, в 11 городах Украины сегодня стартовал второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут мэров.