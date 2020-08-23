У Дніпрі горіла багатоповерхівка, людей рятували із вогняної пастки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Дніпрі через пожежу у багатоповерхівці з верхнів поверхів евакуювали 23 людини, в тому числі три дитини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровської області, передає УНН.
“22 серпня о 23:00 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що по провулку Крушельницької Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, горить ліфтова шахта в дев’яти поверховому житловому будинку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежа виникла в ліфтовій шахті на першому поверсі.
“Вогонь охопив ліфтову кабіну та високовольтний кабель всередині шахти. Внаслідок пожежі відбулось задимлення сходової клітини, що спричинило перешкоду для вільної евакуації громадян з верхніх поверхів. Рятувальниками було евакуйовано з задимлених приміщень верхніх поверхів 23 людини, з яких 3 дитини”, — повідомили в ДСНС.
Додається, що вогнем пошкоджено ліфтову шахту з першого по третій поверх, ліфтову кабіну та високовольтний кабель. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу ліквідували опівночі.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі сталася масштабна пожежа на складі акумуляторів до автівок.