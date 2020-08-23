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В Днепре горела многоэтажка, людей спасали из огненной ловушки

Киев • УНН

 • 19372 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Днепре из-за пожара во многоэтажке с верхних этажей эвакуировали 23 человека, в том числе детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепре горела многоэтажка, людей спасали из огненной ловушки

“22 августа в 23:00 в Службу спасения „101“ поступило сообщение, что по переулку Крушельницкой Амур-Нижнеднепровского района города Днепр, горит лифтовая шахта в девятиэтажном жилом доме”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в лифтовой шахте на первом этаже.

“Огонь охватил лифтовую кабину и высоковольтный кабель внутри шахты. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, повлекшее препятствие для свободной эвакуации граждан с верхних этажей. Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 23 человека, из которых 3 ребенка”, — сообщили в ГСЧС.

Добавляется, что огнем повреждены лифтовая шахта с первого по третий этаж, кабина лифта и высоковольтный кабель. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидировали в полночь.

Как сообщал УНН, в Днепре произошел крупный пожар на складе аккумуляторов к автомобилям.

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