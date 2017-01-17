У Дніпрі дозвіл на покупку зброї можна отримати онлайн
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 17 січня. УНН. У Дніпрі запустили нові сервіси, що дозволяють онлайн отримувати дозвіл на покупку зброї, її носіння та зберігання. Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської ОДА, пише УНН-Центр.
Повністю позбутися візитів до правоохоронних органів не вийде, та їхня кількість зменшиться.
“Завдяки новим сервісам, кількість візитів до правоохоронців зменшиться. Їхню роботу можна буде оцінити он-лайн та навіть написати анонімний коментар. Ще одна перевага — люди матимуть покрокову інструкцію щодо того, які інстанції треба відвідати, коли, де вони знаходяться”, — розповів радник голови Дніпропетровської ОДА Дмитро Дубілет.
Поки ці сервіси доступні лише для жителів Дніпра.
“Але є процедури, без яких видача дозволів неможлива. Наприклад, правоохоронці мають переконатися у наявності спеціального сейфу для зберігання зброї, отримати медичні довідки, що свідчать про адекватність людини”, — зазначив начальник відділу дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУНП у Дніпропетровській області Микола Федорович.
Додамо, що на Дніпропетровщині зброю мають 54 тисячі людей.