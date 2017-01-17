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В Днепре разрешение на покупку оружия можно получить онлайн

В Днепре разрешение на покупку оружия можно получить онлайн

Киев • УНН

 • 9391 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 17 января. УНН. В Днепре запустили новые сервисы, позволяющие онлайн получать разрешение на покупку оружия, его ношение и хранение. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА, пишет УНН-Центр.

Полностью избежать визитов в правоохранительные органы не получится, но их количество уменьшится.

"Благодаря новым сервисам, количество визитов к правоохранителям уменьшится. Их работу можно будет оценить онлайн и даже написать анонимный комментарий. Еще одно преимущество - люди будут иметь пошаговую инструкцию о том, какие инстанции нужно посетить, когда, и где они находятся", - рассказал советник главы Днепропетровской ОГА Дмитрий Дубилет.

Пока эти сервисы доступны только для жителей Днепра.

"Но есть процедуры, без которых выдача разрешений невозможна. Например, правоохранители должны убедиться в наличии специального сейфа для хранения оружия, медицинской справки, свидетельствующей об адекватности человека", - отметил начальник отдела разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Николай Федорович.

Добавим, что в Днепропетровской области оружие имеют 54 тысячи человек.

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