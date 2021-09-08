У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля супермаркету через покупця без маски
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Дніпрі чоловік стріляв поблизу супермаркету через покупця, який був без маски. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Дніпропетровської області.
У поліції підтвердили, що чоловік стріляв в людину без маски поблизу супермаркету на Тверській вулиці.
Перед цим безпосередньо у супермаркеті між чоловіками виникла суперечка через маску.
Цитата:
“Було зауваження щодо вдягання індивідуального захисту. (Потерпілий — ред.) до лікарні не звертався, за попередньою інформацією, у нього синець”, — повідомили в поліції.
Деталі
У поліції зазначили, що вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про хуліганство або за статтею про легкі тілесні ушкодження.
У зловмисника вилучили револьвер.
Доповнення
Уже неодноразово ставалися конфлікти через засоби індивідуального захисту, необхідні на тлі пандемії, - у різних містах України. Так, у Києві чоловік плюнув у касирку АЗС через прохання надягнути маску. А в Маріуполі четверо молодиків побили пасажира тролейбуса, який захистив кондуктора, після її зауваження з проханням одягти маски.