У "Дії" закрили опитування про дату Різдва: більшість - за 25 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У "Дії" завершили опитування про дату святкування Різдва, воно було одним з наймасовіших у застосунку, і більшість проголосували за 25 грудня. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової транформації України Михайло Федоров у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Завершили опитування про дату святкування Різдва. Воно стало одним із наймасовіших. Маємо понад 1,5 млн голосів за тиждень. Потужний результат. Найбільше українців підтримали дату 25 грудня. 903 265 голосів", - зазначив Федоров.
Деталі
У сервісі розповіли, що загалом проголосували 1 531 253 людини. Голосив розподілилися наступним чином:
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- 25 грудня — 903 265 голосів
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- 7 січня — 390 125 голосів
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- В обидві дати — 192 788 голосів
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- Не святкую Різдво — 45 075 голосів
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"Наступного року готуємо ще більше опитувань у "Дії", - пообіцяв голова Мінцифри.
Нагадаємо
Згідно з результатами опитування, протягом року кількість українців, що підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, зросла з 26% до 44%. Крім того, за останній рік зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше ніж половина українців (55%) святкуватимуть Різдво 7 січня, у 2021 їх кількість становила 71%.