У "Дії" закрили опитування про дату Різдва: більшість - за 25 грудня

Цитата

"Завершили опитування про дату святкування Різдва. Воно стало одним із наймасовіших. Маємо понад 1,5 млн голосів за тиждень. Потужний результат. Найбільше українців підтримали дату 25 грудня. 903 265 голосів", - зазначив Федоров.

Деталі

У сервісі розповіли, що загалом проголосували 1 531 253 людини. Голосив розподілилися наступним чином:



25 грудня — 903 265 голосів



7 січня — 390 125 голосів



В обидві дати — 192 788 голосів



Не святкую Різдво — 45 075 голосів



"Наступного року готуємо ще більше опитувань у "Дії", - пообіцяв голова Мінцифри.

Нагадаємо

Згідно з результатами опитування, протягом року кількість українців, що підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, зросла з 26% до 44%. Крім того, за останній рік зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше ніж половина українців (55%) святкуватимуть Різдво 7 січня, у 2021 їх кількість становила 71%.