В "Дія" закрыли опрос о дате Рождества: большинство - за 25 декабря

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"Завершили опрос о дате празднования Рождества. Он стал одним из самых массовых. Есть более 1,5 млн голосов за неделю. Мощный результат. Больше всего украинцев поддержали дату 25 декабря. 903 265 голосов", - отметил Федоров.

Детали

В сервисе рассказали, что всего проголосовали 1 531 253 человека. Голоса распределились следующим образом:



25 декабря — 903 265 голосов



7 января — 390 125 голосов



В обе даты — 192 788 голосов



Не праздную Рождество — 45 075 голосов



"В следующем году готовим еще больше опросов в "Дія", - пообещал глава Минцифры.

Напомним

Согласно результатам опроса, в течение года количество украинцев, поддерживающих идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, выросло с 26% до 44%. Кроме того, за последний год возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в 2021 году их количество составляло 71%.