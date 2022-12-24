У "Дії" нове опитування: про дату святкування Різдва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У застосунку "Дія" запустили нове опитування, щоб дізнатися думку українців, коли святкувати Різдво. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Міністр культури та інформаційної політики запропонував провести в застосунку опитування щодо дати святкування Різдва. Все більше українців зустрічають його 25 грудня. (...) Але також багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня. Заходьте в "Дію" й обирайте свій варіант. Гарного Різдва, коли б ви його не святкували", - написав Федоров.
Деталі
У сервісі державних послуг пояснили, як взяти участь в опитуванні про дату Різдва:
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- авторизуйтеся в "Дії"
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- натисніть Послуги внизу екрана
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- виберіть Опитування
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- проголосуйте за свій варіант.
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"Це все! Ваш голос враховано", - розповіли там.
Як вказано, опитування проходить з 24 по 30 грудня.
Нагадаємо
Згідно з результатами опитування, протягом року кількість українців, що підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, зросла з 26% до 44%. Крім того, за останній рік зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше ніж половина українців (55%) святкуватимуть Різдво 7 січня, у 2021 їх кількість становила 71%.