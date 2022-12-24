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В приложении "Дія" новый опрос: о дате празднования Рождества

В приложении "Дія" новый опрос: о дате празднования Рождества

Киев • УНН

 • 417636 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В приложении "Дія" запустили новый опрос, чтобы узнать мнение украинцев, когда праздновать Рождество. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Министр культуры и информационной политики предложил провести в приложении опросы о дате празднования Рождества. Все больше украинцев встречают его 25 декабря. (...) Но также многие украинцы предпочитают старый стиль. И празднуют Рождество 7 января. Заходите в "Дія" и выбирайте свой вариант. Хорошего Рождества, когда бы вы его не праздновали", - написал Федоров.

Детали

В сервисе государственных услуг объяснили, как принять участие в опросе о дате Рождества:

  • авторизуйтесь в "Дія"
  • нажмите Услуги внизу экрана
  • выберите Опрос
  • проголосуйте за свой вариант.

"Это все! Ваш голос учтен", - рассказали там.

Как указано, опрос проходит с 24 по 30 декабря.

Напомним

Согласно результатам опроса, в течение года количество украинцев, поддерживающих идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, выросло с 26% до 44%. Кроме того, за последний год возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в 2021 году их количество составляло 71%.

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