У дитячому садку на Миколаївщині в готовій їжі виявили кишкову паличку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У дитячому садку в селі Ульянівка Первомайського району Миколаївської області під час планового інспектування кухні дошкільного закладу в готових стравах були виявлені бактерії групи кишкової палички. Про це повідомляють в прес-службі Держпродспоживслужби в Миколаївській області, передає УНН.
“При здійсненні планового інспектування потужності закладу громадського харчування Ульяновського дошкільного закладу (Миколаївська область, Первомайський р-н, село Ульянівка, вулиця Виноградна, 1) проведено відбір проб харчових продуктів для дослідження на показники безпеки. За результатами дослідження (експертний висновок №001349 п/18 від 3.08.2018) виявлено невідповідність готових страв (суп овочевий і гуляш курячий) за мікробіологічними показниками виявлені БГКП коліформи і МАФАнМ”, — сказано в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У дитячому садку Маріуполя на сніданок подали кашу з хробаками
Головним управлінням вживаються заходи щодо недопущення в обіг харчових продуктів, які не відповідають встановленим вимогам, уточнили в відомстві.
Як писав УНН, за даними Держпродспоживслужби, санітарні норми порушені в кожному другому дитячому садку.
Також нагадаємо, що в кінці минулого року окремі депутати парламенту закликали уряд дозволити перевірки постачальників продуктів харчування в навчальні заклади. Причиною такого звернення стала зростаюча статистика масових отруєнь учнів шкіл і вихованців дитячих садків.
“Сьогодні масові отруєння в школах і садках в різних регіонах країнах фіксуються майже кожен день. Офіційна статистика свідчить, що понад 60% постраждалих від харчових отруєнь в цьому році — діти. Саме тому в цю сферу просто необхідно повернути належний контроль і захист інтересів, який працює. І для цього достатньо лише одного папірця з КМУ”, — заявив тоді нардеп Сергій Тригубенко.