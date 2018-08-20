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В детском саду Николаевской области в готовой еде обнаружили кишечную палочку

Киев • УНН

 • 9434 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В детском саду в селе Ульяновка Первомайского района Николаевской области во время планового инспектирования кухни дошкольного учреждения в готовых блюдах были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщают в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Николаевской области, передает УНН.

В детском саду Николаевской области в готовой еде обнаружили кишечную палочку

“При осуществлении планового инспектирования мощности заведения общественного питания Ульяновского дошкольного учреждения (Николаевская область, Первомайский р-н, село Ульяновка, улица Виноградная, 1) проведен отбор проб пищевых продуктов для исследования на показатели безопасности. По результатам исследования (экспертное заключение №001349 п/18 от 3.08.2018) выявлено несоответствие готовых блюд (суп овощной и гуляш куриный) по микробиологическим показателям обнаружены БГКП колиформы и МАФАнМ”, — сказано в сообщении.

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Главным управлением принимаются меры по недопущению в оборот пищевых продуктов, не соответствующих установленным требованиям, уточнили в ведомстве.

Как писал УНН, по данным Госпродпотребслужбы, санитарные нормы нарушены в каждом втором детском саду.

Также напомним, что в конце прошлого года, отдельные депутаты Парламента призвали Правительство разрешить проверки поставщиков продуктов питания в учебные заведения. Причиной такого обращения стала растущая статистика массовых отравлений учеников школ и воспитанников детских садиков.

“Сегодня, массовые отравления в школах и садиках в разных регионах странах фиксируются почти каждый день. Официальная статистика свидетельствует, что более 60% пострадавших от пищевых отравлений в этом году — дети. Именно поэтому в эту сферу просто необходимо вернуть надлежащий контроль и работающую защиту интересов. И для этого достаточно лишь одной бумажки с КМУ”, — заявил тогда нардеп Сергей Тригубенко.

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