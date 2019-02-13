У дитсадочку під Києвом спалах кишкової інфекції

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом тижня з 4 по 10 лютого в Україні було зареєстровано один спалах гострої кишкової інфекції - у дитячому навчальному закладі "Казка" в селі Мирне у Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.