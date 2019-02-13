У дитсадочку під Києвом спалах кишкової інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом тижня з 4 по 10 лютого в Україні було зареєстровано один спалах гострої кишкової інфекції - у дитячому навчальному закладі "Казка" в селі Мирне у Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень, окрім спалахів кору, було зареєстровано один спалах гострої кишкової інфекції (ГКІ). Київська область, Бориспільський район, с. Мирне, дитячий навчальний заклад "Казка", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Вказано, що є четверо хворих.
Причини спалаху з’ясовуються.
Нагадаємо, за рік в дитячих закладах України сталось 89 спалахів кишкових інфекцій.