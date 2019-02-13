В детсаду под Киевом вспышка кишечной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение недели с 4 по 10 февраля в Украине было зарегистрирована одна вспышка острой кишечной инфекции - в детском учебном заведении "Сказка" в селе Мирное в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю, кроме вспышек кори, была зарегистрирована одна вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ). Киевская область, Бориспольский район, с. Мирное, детское учебное заведение "Сказка", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
Указано, что есть четверо больных.
Причины вспышки выясняются.
Напомним, за год в детских заведениях Украины произошло 89 вспышек кишечных инфекций.