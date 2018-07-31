У дитсадку Маріуполя на сніданок подали кашу з черв'яками

"Половину тарілки дитина вже з'їла, тільки потім, перевернувши, я помітила в каші черв’яків. Показала це няні, але вона не дуже здивувалась та спокійно відповіла: "що мені дали на кухні, те я і поставила на стіл", - розповіла мати дитини.

Завідуюча дитсадком №119 Лариса Поліщук розповіла УНН, що це перший такий випадок. Керівник закладу не розуміє, як комахи могли опинитися в їжі. Вона запевнила, що їжа завжди попередньо перевіряється співробітниками на смак та зовнішній вигляд.

"Я розумію, що це ненормально, тим більше в дошкільному закладі. Навіть не маємо уявлення, як це могло статися. Випадок поодинокий. Більше ні в кого в тарілках комах не було знайдено. Нічого не зайшли як в каструлі, де кашу готували, так і у мішках, де зберігалася крупа", - зазначила Поліщук.

У закладі пообіцяли посилити контроль за продукцією, що поставляється від постачальників, за зберіганням продуктів харчування і за технологією приготування їжі.

Нагадаємо, кишкову інфекцію зафіксували у 12-х вихованців садка-ясел "Веселка" у Тернопільскій області.