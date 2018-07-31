В детском саду Мариуполя на завтрак подали кашу с червями

"Половину тарелки ребенок уже съел, только потом, перевернув, я заметила в каше червей. Показала это няне, но она не очень удивилась и спокойно ответила: "что мне дали на кухне, то я и поставила на стол", - рассказала мать ребенка.

Заведующая детсадом №119 Лариса Полищук рассказала УНН, что это первый такой случай. Руководитель заведения не понимает, как насекомые могли оказаться в еде. Она заверила, что еда всегда предварительно проверяется сотрудниками на вкус и внешний вид.

"Я понимаю, что это ненормально, тем более в дошкольном учреждении. Даже не имеем представления, как это могло произойти. Случай единичный. Больше ни у кого в тарелках насекомых не было найдено. Ничего не зашли как в кастрюле, где кашу готовили, так и в мешках, где хранилась крупа", - отметила Полищук.

В заведении пообещали усилить контроль за продукцией, которая поставляется от поставщиков, за хранением продуктов питания и по технологии приготовления пищи.

Напомним, кишечную инфекцию зафиксировали у 12-х воспитанников сада-яслей "Радуга" в Тернопольской области.