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У дискусіях навколо МОЗ потрібно знаходити порозуміння - В.Гройсман

У дискусіях навколо МОЗ потрібно знаходити порозуміння - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 8442 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що у дискусіях навколо Міністерства охорони здоров'я потрібно шукати порозуміння. Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні є багато дискусій навколо роботи МОЗ. І в цих дискусіях, я глибоко переконаний, треба знаходити порозуміння, але порозуміння, яке дасть можливість лікарям відчути відношення до себе, і пацієнтам, які звертаються у лікарню, - що лікарні стали більш забезпеченими, що система змінюється таким чином, що вона є доброзичливою до пацієнта. А не намагатися через дискусії повернути МОЗ в минуле, в якому панувала тільки корупція і жага до наживи", - наголосив Прем'єр.

В.Гройсман підкреслив, що сьогодні є яскраве свідчення того, що системно, від початку української незалежності системою охорони здоров'я ніхто не займався. "Якби займалися, ми мали би гарну якісну систему охорони здоров'я, мали би якісну систему профілактики і мали би довшим життя, ніж є сьогодні", - переконаний він.

"Правильна політика в системі охорони, некорумпована, дасть можливість вивести систему охорони здоров'я зі стану коми, в якій вона знаходиться не один рік", - вважає голова уряду.

В.Гройсман наголосив, що завданням уряду є подолання будь-яких корупційних схем у цій системі. "І нова команда МОЗ на чолі з в.о. міністра Уляною Супрун якраз і є командою, яка є абсолютно некорумпованою. І це всім нам дає шанс вивести систему з того стану, де вона традиційно знаходилася", - підкреслив він.

Українські Національні Новини

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