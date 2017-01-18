В дискуссиях вокруг МЗ нужно находить взаимопонимание - В.Гройсман

"Сегодня есть много дискуссий вокруг работы Минздрава. И в этих дискуссиях, я глубоко убежден, надо находить взаимопонимание, но понимание, которое даст возможность врачам почувствовать отношение к себе, и пациентам, которые обращаются в больницу, - что больницы стали более обеспеченными, что система меняется таким образом, что она является дружелюбной к пациенту. А не пытаться через дискуссии вернуть Минздрав в прошлое, в котором царила только коррупция и жажда наживы", - подчеркнул премьер.

В.Гройсман подчеркнул, что сегодня есть яркое свидетельство того, что системно, с начала украинской независимости системой здравоохранения никто не занимался. "Если бы занимались, мы имели были бы хорошую качественную систему здравоохранения, имели были бы качественную систему профилактики и имели были длиннее жизни, чем сегодня", - убежден он.

"Правильная политика в системе охраны, некоррумпированная, позволит вывести систему здравоохранения из состояния комы, в которой она находится не один год", - считает глава правительства.

В.Гройсман подчеркнул, что задачей правительства является преодоление любых коррупционных схем в этой системе. "И новая команда МЗ во главе с и.о. министра Ульяной Супрун как раз и является командой, которая является абсолютно некоррумпированной. И это всем нам дает шанс вывести систему из того состояния, в котором она традиционно находилась", - подчеркнул он.