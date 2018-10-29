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У ДФС розповіли, що роблять із вилученою нелегальною горілкою та спиртом

У ДФС розповіли, що роблять із вилученою нелегальною горілкою та спиртом

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У січні-вересні 2018 року органами судової влади України було прийнято рішення про утилізацію нелегальних підакцизних товарів на загальну суму 43,2 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в ДФС.

"За інформацією регіональних оперативних управлінь, що надається до ГОУ ДФС, за результатами розгляду матеріалів податкової міліції щодо вилучення з незаконного обігу підакцизних товарів у січні – вересні 2018 року судовими органами прийнято рішення про знищення, утилізацію або переробку підакцизних товарів на загальну суму 43,2 млн грн, у т.ч: 10,3 тис. декалітрів спирту на суму 25,1 млн грн; 5,7 тис. декалітрів лікеро-горілчаних напоїв на суму 9,9 млн грн; 129,9 тис. пачок тютюнових виробів та 6,3 тонни тютюну на загальну суму 7,9 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у ДФС роз'яснили, що вилученими підакцизними товарами розпоряджаються митниці ДФС за рішенням спеціальних комісій. Такі комісії утворюються органом, що здійснив вилучення підакцизного товару. До складу комісії входять представники територіальних органів ДФС, органів (суб'єктів господарювання), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансові органи та органи, які здійснюватимуть розпорядження цим майном, уточнили в ДФС.

"Рішення про знищення спирту етилового та алкогольних напоїв приймається з урахуванням економічної доцільності їх промислової переробки, з обсягу вилученої партії, вмісту спирту, витрат на транспортування...", - додали у ДФС.

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Також, податківців повідомили, що промислова переробка спирту етилового та алкогольних напоїв здійснюється на державних підприємствах. Йдеться про виробників спирту, перелік яких визначає Мінагрополітики за погодженням з ДФС.

"Знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства", - розповіли у ДФС.

При цьому, у ДФС не уточнили, скільки коштує утилізація вилучених нелегальних підакцизних товарів. Зазначили лише, що договори з суб'єктами господарювання, які будуть розпоряджатися підакцизними товарами, укладаються безпосередньо митницями ДФС.

"Вартість надання послуг зі знищення визначається відповідними сторонами та фіксується в договорі", - розповіли у ДФС.

Нагадаємо, сьогодні представник сірого алкогольного ринку з однієї проданої пляшки горілки заробляє в 100 раз більше, ніж легальний виробник.

І така ситуація, схоже, влаштовує українську владу, говорить експерт Ольга Івушкіна. 

За її словами, на стагнацію алкогольної промисловості вітчизняні регулятори не реагують вже кілька років поспіль.

"Ніякої зацікавленості з боку вітчизняних регуляторів в тому, щоб український горілчаний ринок розвивався і приносив додаткові надходження в бюджет, на жаль, не спостерігається вже щонайменше останніх років зо три.

На нашому ринку легальні "білі" виробники, котрі справно платять податки, сьогодні виживають. Обсяги виробництва якісної горілки за підсумками 2017 року впали на 20%, за підсумками перших 6 місяців цього року - вже на 17%. І поки немає ніяких передумов вважати, що ця негативна тенденція зміниться на позитивну", - пояснила вона.

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