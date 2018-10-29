В ГФС рассказали, что делают с изъятой нелегальной водкой и спиртом

"По информации региональных оперативных управлений, что предоставляется в ГОУ ГФС, по результатам рассмотрения материалов налоговой милиции по изъятию из незаконного оборота подакцизных товаров в январе - сентябре 2018 года судебными органами принято решение об уничтожении, утилизации или переработке подакцизных товаров на общую сумму 43,2 млн грн, в т.ч: 10,3 тыс. декалитров спирта на сумму 25,1 млн грн; 5,7 тыс. декалитров ликероводочных напитков на сумму 9,9 млн грн; 129,9 тыс. пачек табачных изделий и 6,3 тонны табака на общую сумму 7,9 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом, в ГФС разъяснили, что изъятыми подакцизными товарами распоряжаются таможни ГФС по решению специальных комиссий. Такие комиссии образуются органом, который осуществил изъятие подакцизного товара. В состав комиссии входят представители территориальных органов ГФС, органов (субъектов), что осуществляют изъятие имущества или сохраняют его, финансовые органы и органы, которые будут осуществлять распоряжение этим имуществом, уточнили в ГФС.

"Решение об уничтожении спирта этилового и алкогольных напитков принимается с учетом экономической целесообразности их промышленной переработки, по объему изъятой партии, содержания спирта, расходов на транспортировку ...", - добавили в ГФС.

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Также, налоговики сообщили, что промышленная переработка спирта этилового и алкогольных напитков осуществляется на государственных предприятиях. Речь идет о производителях спирта, перечень которых определяет Минагрополитики по согласованию с ГФС.

"Уничтожение спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий осуществляется по согласованию с государственной санитарно-эпидемиологической службой путем сжигания, разрушения, физико-химической, биологической или другой обработки в соответствии с требованиями законодательства", - рассказали в ГФС.

При этом, в ДФС не уточнили, сколько стоит утилизация изъятых нелегальных подакцизных товаров. Отметили лишь, что договоры с субъектами хозяйствования, которые будут распоряжаться подакцизными товарами, заключаются непосредственно таможнями ГФС.

"Стоимость предоставления услуг по уничтожению определяется соответствующими сторонами и фиксируется в договоре", - рассказали в ГФС.

Напомним, сегодня представитель серого алкогольного рынка с одной проданной бутылки водки зарабатывает в 100 раз больше, чем легальный производитель.

И такая ситуация, похоже, устраивает украинскую власть, говорит эксперт Ольга Ивушкина.

По ее словам, на стагнацию алкогольной промышленности отечественные регуляторы не реагируют уже несколько лет подряд.

"Никакой заинтересованности со стороны отечественных регуляторов в том, чтобы украинский водочный рынок развивался и приносил дополнительные поступления в бюджет, к сожалению, не наблюдается уже как минимум последних года три.

На нашем рынке легальные "белые" производители, которые исправно платят налоги, сегодня выживают. Объемы производства качественной водки по итогам 2017 года упали на 20%, по итогам первых 6 месяцев этого года - уже на 17%. И пока нет никаких предпосылок считать, что эта негативная тенденция изменится на положительную", - пояснила она.