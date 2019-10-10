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У Деснянському районі столиці чоловік вчиняв розпусні дії стосовно 14-річної

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 мешканцю м. Києва, який вчинив розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки, повідомлено про підозру, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури столиці.

У Деснянському районі столиці чоловік вчиняв розпусні дії стосовно 14-річної

Інцидент стався 9 жовтня 2019 року у парковій зоні на вул. Мілютенка у Деснянському районі м. Києва.

“30-річний раніше судимий чоловік, користуючись відсутністю інших дорослих осіб поблизу, оголив перед 14-річною дівчинкою статевий орган, тим самим задовольнивши свої статеві потреби та статеву пристрасть”, — вказано у повідомленні.

Того ж дня зловмисник був затриманий правоохоронцями. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч.1 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку) та до Деснянського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додали, що: “За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі”.

Як писав УНН раніше, на Дніпропетровщині до суду затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчиняв розпусні дії до 9-річної дівчинки.

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