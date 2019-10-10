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В Деснянском районе столицы мужчина совершал развратные действия в отношении 14-летней

Киев • УНН

 • 12213 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. По процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 3 жителю г. Киева, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки, сообщено о подозрении, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

В Деснянском районе столицы мужчина совершал развратные действия в отношении 14-летней

Инцидент произошел 9 октября 2019 года в парковой зоне на ул. Милютенко в Деснянском районе г. Киев.

“30-летний ранее судимый мужчина, пользуясь отсутствием других взрослых лиц вблизи, обнажил перед 14-летней девочкой половой орган, тем самым удовлетворив свои половые потребности и половую страсть”, — указано в сообщении.

В тот же день злоумышленник был задержан правоохранителями. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и в Деснянский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавили, что: “За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы”.

Как писал УНН ранее, в Днепропетровской в суд утвержден и направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который совершал развратные действия в 9-летней девочки.

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