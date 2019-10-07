На Дніпропетровщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині до суду затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчиняв розпусні дії до 9-річної дівчинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Дніпропетровській області.
“До суду затверджено та направлено обвинувальний акт відносно 47-річного раніше судимого громадянина за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи)”, — сказано у повідомленні.
Так, у червні 2019 року біля житлового будинку у місті Марганці чоловік побачив 9-річну дівчинку, яка заходила до під’їзду, та зайшов за нею. Знаходячись у під’їзді, зловмисник вчинив розпусні дії щодо дитини.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, у Закарпатській області чоловіка, який розбещував 7-річну дівчинку відправили у СІЗО.