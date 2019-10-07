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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Дніпропетровщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині до суду затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчиняв розпусні дії до 9-річної дівчинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку

“До суду затверджено та направлено обвинувальний акт відносно 47-річного раніше судимого громадянина за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи)”, — сказано у повідомленні.

Так, у червні 2019 року біля житлового будинку у місті Марганці чоловік побачив 9-річну дівчинку, яка заходила до під’їзду, та зайшов за нею. Знаходячись у під’їзді, зловмисник вчинив розпусні дії щодо дитини.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, у Закарпатській області чоловіка, який розбещував 7-річну дівчинку відправили у СІЗО.

Українські Національні Новини

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