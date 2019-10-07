В Днепропетровской области мужчина развращал 9-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На Днепропетровщине в суд утвержден и направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который совершал развратные действия в отношении 9-летней девочки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.
“В суд утвержден и направлен обвинительный акт в отношении 47-летнего ранее судимого гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего)”, — сказано в сообщении.
Так, в июне 2019 года возле жилого дома в городе Марганце человек увидел 9-летнюю девочку, которая заходила в подъезд, и зашел за ней. Находясь в подъезде, злоумышленник совершил развратные действия в отношении ребенка.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, в Закарпатской области мужчину, который развращал 7-летнюю девочку отправили в СИЗО.