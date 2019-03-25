У Держспецзв’язку заявили, що в них достатньо людей для транспортування виборчих бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількість людей та транспортних засобів для транспортування відправлень з виборчими бюлетенями є достатньою, а їх кількість визначатимуть окремо для кожного відправлення. Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідь на запит УНН.
“Для транспортування відправлень з виборчими бюлетенями Державне підприємство спеціального зв’язку має достатні людські ресурси й відповідні транспортні засоби, кількість яких визначатиметься окремо для кожного відправлення з метою забезпечення його збереження, охорони та своєчасної доставки”, - йдеться у відповіді на запит.
У відомстві зазначають, що співпрацюватимуть з підрозділами Нацполіції та за потреби звертатимуться до них.
До слова, за розпорядженням ЦВК від 18 лютого цього року було створено робочу групу із забезпечення надійного й безпечного функціонування Єдиної інформаційно – аналітичної системи “Вибори” під час організації підготовки та проведення чергових виборів президента України.
У відповіді зазначено, що Державне підприємство спеціального зв’язку обрано Центральною виборчою комісією за результатами проведеного тендеру щодо послуги з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію, пов’язану з виборами президента України 31 березня 2019 року.
Між ЦВК і Держспецзв’язком вже укладено договір на доставку документів до окружних виборчих комісій та у зворотному напрямку.
Як повідомляв УНН, ЦВК передала бюлетені на закордонні дільниці.
Раніше УНН повідомляв, ЦВК дозволила виготовити бюлетені для голосування на полярній станції України.