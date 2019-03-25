У Держспецзв’язку заявили, що в них достатньо людей для транспортування виборчих бюлетенів

“Для транспортування відправлень з виборчими бюлетенями Державне підприємство спеціального зв’язку має достатні людські ресурси й відповідні транспортні засоби, кількість яких визначатиметься окремо для кожного відправлення з метою забезпечення його збереження, охорони та своєчасної доставки”, - йдеться у відповіді на запит.



У відомстві зазначають, що співпрацюватимуть з підрозділами Нацполіції та за потреби звертатимуться до них.



До слова, за розпорядженням ЦВК від 18 лютого цього року було створено робочу групу із забезпечення надійного й безпечного функціонування Єдиної інформаційно – аналітичної системи “Вибори” під час організації підготовки та проведення чергових виборів президента України.



У відповіді зазначено, що Державне підприємство спеціального зв’язку обрано Центральною виборчою комісією за результатами проведеного тендеру щодо послуги з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію, пов’язану з виборами президента України 31 березня 2019 року.



Між ЦВК і Держспецзв’язком вже укладено договір на доставку документів до окружних виборчих комісій та у зворотному напрямку.



Як повідомляв УНН, ЦВК передала бюлетені на закордонні дільниці.



Раніше УНН повідомляв, ЦВК дозволила виготовити бюлетені для голосування на полярній станції України.