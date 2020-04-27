У Держспецзв’язку за тиждень зафіксували 17 DDoS-атак та близько 2,9 тис. кіберінцидентів

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Команда CERT-UA Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у період з 18 по 24 квітня зареєструвала 2882 кіберінциденти. Зокрема, серед них були й DDoS-атаки на сайти Офісу Президента України та ДБР. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку, передає УНН.