У Держспецзв’язку за тиждень зафіксували 17 DDoS-атак та близько 2,9 тис. кіберінцидентів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Команда CERT-UA Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у період з 18 по 24 квітня зареєструвала 2882 кіберінциденти. Зокрема, серед них були й DDoS-атаки на сайти Офісу Президента України та ДБР. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку, передає УНН.
"В рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти, участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні загрози, команда CERT-UA Держспецзв’язку в період з 18 по 24 квітня зареєструвала 2882 кіберінциденти. Опрацьовано 2878 інцидентів (в доменних зонах uagov – 5, uacom – 2873, fgov – 0, fcom – 0; з них запитів іноземних CERT - 2867)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом зазначеного періоду було посилено заходи безпеки та надано рекомендацій щодо роботи 22 сайтів органів державної влади - сайту Луганської ОДА, Держспецзв’язку, МВС, НАБУ, КМУ, Мінінфраструктури, ДФС.
"Зафіксовано 17 фактів DDoS-атак (серед них на сайти Офісу Президента України, ДБР, Держспецзв’язку)", - повідомили у службі.
Також зазначається, що система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала 10761 підозрілу подію.
Серед них - спроби викрадення інформації – 9, мережеве сканування - 2803, виявлення мережевого трояна – 1574, Web-атаки – 458, виявлення нестандартних протоколів або подій – 4344, спроби отримання прав адміністратора – 1531, спроби отримання прав користувача - 42.
Як повідомлялося в УНН, у Держспецзв’язку зафіксували на початку квітня понад 1 тис. DDoS-атак та кіберінцидентів.