В Госспецсвязи за неделю зафиксировали 17 DDoS-атак и около 2,9 тыс. киберинцидентов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Команда CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в период с 18 по 24 апреля зарегистрировала 2882 киберинцидента. В частности, среди них были и DDoS-атаки на сайты Офиса Президента Украины и ГБР. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает УНН.