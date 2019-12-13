У Держспецзв’язку розповіли про трансформацію служби у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Держспецзв’язку Валентин Петров окреслив основні питання, які стоять на порядку денному діяльності Держспецзв’язку, повідомив про перспективні напрями розвитку служби та подальший вектор трансформації, відповів на питання присутніх членів Громадської ради. Про це він розповів під час чергового засідання Громадської ради при Адміністрації служби, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Держспецзв’язку.
Так, за словами Петрова, трансформація відбудеться наступного року в кількох напрямах.
"Вже є програма переозброєння урядового зв’язку, вона вже розпочата. Другий напрям – адаптація українського законодавства до європейського. Президент для цього нам поставив термін один рік", - сказав голова служби.
Петров також повідомив, що минулого тижня він направив листа до МЗС щодо ініціювання процесу приєднання України до Common Criteria (Загальні критерії оцінки захищеності інформаційних технологій – ред.).
Щодо подальшої роботи та трансформації на наступний рік Держспецзв’язку, Петров повідомив, що відповідно до плану роботи РНБО, серед питань, що належать до діяльності Служби, передбачається затвердження концепції реформування Держспецзв’язку, затвердження результатів огляду стану кіберзахисту інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури, а також затвердження Стратегії кібербезпеки.
Петров також повідомив, що до кінця року буде започатковано роботу Кіберполігону на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
"Кіберполігон – це такий хаб, де можна буде навчатись, займатись науковими розробками. Для цього будуть передбачені навчальні класи, конференц-зал, там же ми розгортатимемо наші спроможності. Він створений під патронатом РНБО", - сказав Голова Держспецзв’язку, уточнивши, що для Кіберполігону вже закуплено відповідний комплекс, який був початково передбачений для потреб Держспецзв’язку, але було прийнято рішення один клас надати КПІ для підготовки і їх фахівців.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Держспецзв'язку виступили за перехід на нові стандарти захисту інформації.