У Держспецзв’язку розповіли про трансформацію служби у 2020 році

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Держспецзв’язку Валентин Петров окреслив основні питання, які стоять на порядку денному діяльності Держспецзв’язку, повідомив про перспективні напрями розвитку служби та подальший вектор трансформації, відповів на питання присутніх членів Громадської ради. Про це він розповів під час чергового засідання Громадської ради при Адміністрації служби, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Держспецзв’язку.