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В Госспецсвязи рассказали о трансформации службы в 2020 году

В Госспецсвязи рассказали о трансформации службы в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 9723 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава Госспецсвязи Валентин Петров очертил основные вопросы, стоящие на повестке дня деятельности Госспецсвязи, сообщил о перспективных направлениях развития службы и дальнейший вектор трансформации, ответил на вопросы присутствующих членов Общественного совета. Об этом он рассказал во время очередного заседания Общественного совета при Администрации службы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Госспецсвязи.

Так, по словам Петрова, трансформация состоится в следующем году в нескольких направлениях.

"Уже есть программа перевооружения правительственной связи, она уже начата. Второе направление - адаптация украинского законодательства к европейскому. Президент для этого нам поставил срок один год", - сказал глава службы.

Петров также сообщил, что на прошлой неделе он направил письмо в МИД об инициировании процесса присоединения Украины к Common Criteria (Общие критерии оценки защищенности информационных технологий - ред.).

Относительно дальнейшей работы и трансформации на следующий год Госспецсвязи, Петров сообщил, что в соответствии с планом работы СНБО, среди вопросов, относящихся к деятельности Службы, предусматривается утверждение концепции реформирования Госспецсвязи, утверждение результатов осмотра состояния киберзащиты информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, а также утверждение Стратегии кибербезопасности.

Петров также сообщил, что до конца года будет начата работа Киберполигона на базе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Киберполигон - это такой хаб, где можно будет учиться, заниматься научными разработками. Для этого предусмотрены учебные классы, конференц-зал, там же мы будем разворачивать наши способности. Он создан под патронатом СНБО", - сказал глава Госспецсвязи, уточнив, что для Киберполигона уже закуплен соответствующий комплекс, который был изначально предусмотрен для нужд Госспецсвязи, но было принято решение один класс предоставить КПИ для подготовки и их специалистов.

Как сообщалось ранее в УНН, в Госспецсвязи выступили за переход на новые стандарты защиты информации.

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