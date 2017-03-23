У Держпродспоживслужбі відсутні професійні кадри, які б реалізовували всі її функції - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Робота Держпродспоживслужби не ефективна через відсутність фахівців, які б могли професійно виконувати велику кількість повноважень, що сьогодні на них покладаються. Про це у коментарі УНН розповів заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Олег Цільвік.
“Найбільша проблема у тому, що у Держпродмпоживслужбі поєднали безліч функцій, які їй не притаманні. Якщо головною метою раніше, коли писалася ця постанова (про утворення служби — ред.), було посилення системи прав споживачів, то чомусь напередодні прийняття цієї постанови, вирішили що головне у цій структурі буде ветеринарна інспекція. І тому сконцентрувалися на питанні безпечності харчових продуктів, але це була колосальна помилка.
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Можемо сьогодні робити висновки по функціям, які виконує Держпродспоживслужба у місті Києві, вона навіть видає номерні знаки на трактори. І де тут захист прав споживачів? Де питання харчової безпеки і де трактори? Це нонсенс. А це ми ще не говоримо про регулювання цін, туризм — це функції які нав’язані цій структурі”, — розповів О.Цільвік.
Він також зазначив, що великою проблемою є й те, що за умови надання Держпродспоживслужбі великої кількості повноважень, вона не може працювати ефективно, тому що відсутнє належне кадрове забезпечення.
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“При всіх цих повноваженнях і функціях у Держпродспоживслужбі жодним чином, в супереч думки громадськості, ніхто не опікувався питаннями кадрового забезпечення. Фактично не вистачає фахівців, які б могли працювати і виконувати ефективно усю ту купу повноважень, які за ними закріплена”, — наголосив експерт.
Як повідомляв УНН, за підсумками перевірки Держпродспоживслужби в Одесі є підстави звертатися до НАБУ.