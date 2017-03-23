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У Госпродпотребслужбы отсутствуют профессиональные кадры, которые бы реализовывали все ее функции - эксперт

У Госпродпотребслужбы отсутствуют профессиональные кадры, которые бы реализовывали все ее функции - эксперт

Киев • УНН

 • 17990 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Работа Госпродпотребслужбы не эффективна из-за отсутствия специалистов, которые могли бы профессионально выполнять большое количество полномочий, сегодня на них возлагаются. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик.

"Самая большая проблема в том, что в Госпродпотребслужбе объединили множество функций, которые ей не присущи. Если главной целью ранее, когда писалось это постановление (о создании службы - ред.), было усиление системы прав потребителей, то почему накануне принятия этого постановления, решили что главное в этой структуре будет ветеринарная инспекция. И поэтому сконцентрировались на вопросе безопасности пищевых продуктов, но это была колоссальная ошибка.

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Можем сегодня делать выводы по функциям, которые выполняет Госпродпотребслужба в Киеве, она даже выдает номерные знаки на тракторы. И где здесь защита прав потребителей? Где вопрос пищевой безопасности и где тракторы? Это нонсенс. А это мы еще не говорим о регулировании цен, туризм - это функции которые навязаны этой структуре", - рассказал О.Цильвик.

Он также отметил, что большой проблемой является и то, что при условии предоставления Госпродпотребслужбе большого количества полномочий, она не может работать эффективно, так как отсутствует должное кадровое обеспечение.

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"При всех этих возможностях и функциях в Госпродпотребслужбе никоим образом, вопреки мнению общественности, никто не занимался вопросами кадрового обеспечения. Фактически не хватает специалистов, которые могли бы работать и выполнять эффективно всю ту кучу полномочий, которые за ними закреплена", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНН, по итогам проверки Госпродпотребслужбы в Одессе есть основания обращаться в НАБУ.

Украинские Национальные Новости

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