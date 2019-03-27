У Держприкордонслужбі заявили про зникнення черг на кордоні через євробляхи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На кордонах майже зникли черги через зменшення автівок на іноземній реєстрації. Про це розповів голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Цигикал, відповідаючи на питання, як часто зараз, після зміни законодавства, автівки на іноземній реєстрації намагаються перетнути кордон, відзначив, що раніше це було часто до того часу, поки діяли терміни на розмитнення.
"Сьогодні це поодинокі випадки, де, як кажуть – пройдуть чи не пройдуть… Але поки такого не виходить у них, і ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів і заставляємо їх діяти в межах діючого законодавства", - розповів Цигикал.
Голова ДПСУ зазначив, що "черги на кордонах практично зникли".
"Ті люди, які жили в прикордонних районах, вони постійно повинні були раз в п’ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість", - зазначив він і наголосив, що це стосується саме автівок на іноземній реєстрації.
"Сьогодні є невеличкі черги – це вантажні автомобілі і туристи, і так далі", - сказав Цигикал.
Він зазначив, що межах компетенції ДПСУ виконує режим у пунктах пропуску, тобто вживаються заходи з дотримання порядку і недопущення їх блокування.
Нагадаємо, за час пільгового періоду з 25 листопада по 22 лютого розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією було оформлено понад 218 тисяч євроблях.