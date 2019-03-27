В Госпогранслужбе заявили об исчезновении очередей на границе из-за евроблях

Цигикал, отвечая на вопрос, как часто сейчас, после изменения законодательства, машины на иностранном регистрации пытаются пересечь границу, отметил, что раньше это было часто до тех пор, пока действовали сроки на растаможку.

"Сегодня это единичные случаи, где, как говорят - пройдут ли не пройдут... Но пока такое не получается у них, и мы принимаем соответствующие решения, и направляем их в таможенные подразделения и заставляем их действовать в рамках действующего законодательства", - рассказал Цигикал.

Глава ГПСУ отметил, что "очереди на границах практически исчезли".

"Те люди, которые жили в приграничных районах, они постоянно должны были раз в пять суток выезжать и заезжать. И тем самым создавали огромное количество", - отметил он и подчеркнул, что это касается именно автомобилей на иностранной регистрации.

"Сегодня есть небольшие очереди - это грузовые автомобили и туристы, и так далее", - сказал Цигикал.

Он отметил, что в пределах компетенции ГПСУ выполняет режим в пунктах пропуска, то есть принимаются меры по соблюдению порядка и недопущению их блокировки.

Напомним, за время льготного периода с 25 ноября по 22 февраля растаможка автомобилей с иностранной регистрацией было оформлено более 218 тысяч евроблях.