У Держприкордонслужбі розповіли, як укріплюють кордон з білоруссю

Цитата

«Україна готова до будь-яких дій. Всі наші військовослужбовці, які знаходяться на цьому напрямку, та інші складові Сил оборони, всі мотивовані. Вони розуміють, що можуть бути провокації, вторгнення і готові до розвитку будь-якої ситуації. На цьому напрямку укріплення відбувається не лише по лінії кордону і не лише інженерними засобами чи знищенням під'їзних шляхів. Українські військові мінують місцевість на більш загрозливих напрямках. Укріплення відбувається і в самому прикордонні для того, щоб всі Сили оборони України мали належне укріплення як від обстрілів, так і для того, щоб вести повномасштабні бойові дії у разі або повторного вторгнення, або спроби вторгнення інших сил, які спробують підтримати росію у війні проти нашої країни», – повідомив Демченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буде масоване вогневе ураження: у Генштабі розповіли, як зустрінуть окупантів у разі наступу з білорусі

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ повідомив, що у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території росії та білорусі.