У Держгеокадастрі пояснили, чому мораторій на продаж землі діятиме після 1 січня

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Основною умовою скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення було набрання чинності закону про обіг земель. Оскільки прийняття закону не відбулося, у дію вступили пункти 14 та 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держгеокадастр.