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В Госгеокадастре объяснили, почему мораторий на продажу земли будет действовать после 1 января

В Госгеокадастре объяснили, почему мораторий на продажу земли будет действовать после 1 января

Киев  •  УНН

 • 23359 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Основным условием отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступления в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госгеокадастр.

Согласно этим пунтку до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ, а также не допускается:

- купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, земель, перешедших к коммунальной собственности в соответствии с пунктом 21 настоящего раздела или переданы в коммунальную собственность в соответствии со статьей 141 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев) ", кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд;

- купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их по наследству, обмена (мены) в соответствии с частью второй статьи 371 настоящего Кодекса земельного участка на другой земельный участок с одинаковой нормативной денежной оценке или разница между нормативная денежная оценка которых составляет не более 10 процентов и изъятия (выкупа) земельных участков для общественных нужд, а также кроме изменения целевого назначения (использования) земельных участков с целью их предоставления инвесторам - участникам соглашений о разделе продукции для осуществления деятельности по таким сделкам.

Держгеокадастр также обращает внимание, что принятие и вступление в силу Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения является обязательным условием для внедрения рынка земель.

По поводу этого председатель Держгеокадастру Денис Башлык заметил: "Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированная парламентом в этом году никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому, любые панические прогнозы не обусловливают никаких оснований".

Как известно, Верховная рада не продлила действие моратория на продажу земли после 1 января 2020 года, но и не приняла закон о продаже земли.

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