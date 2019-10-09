У Держдумі РФ відреагували на матеріал ЗМІ про російський підрозділ із дестабілізації Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Публікація американської газети The New York Times про ймовірне існування в розвідувальних службах РФ секретного підрозділу для дестабілізації ситуації в Європі “не має відношення до реальності і могла б лише лягти в основу сценарію для фантастичного бойовика”. Таку думку висловив в середу ТАСС член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Андрій Луговий, пише УНН.
“Складно придумати більш захоплюючий сценарій для фантастичного бойовика”, — сказав парламентарій. “Абсурд, позбавлений будь-якого здорового глузду”, — додав він, зазначивши, що “коментувати насправді більше нічого”.
За версією джерел видання, співробітники західних спецслужб вважають, що даний підрозділ діє вже “не менше десятиліття” і зараз входить в структуру Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (колишнє Головне розвідувальне управління, ГРУ). У публікації називають цей підрозділ Unit 29155 (“Підрозділ 29155”). Воно, можливо, потрапило в поле зору західних розвідувальних служб лише декілька років тому.
Нагадуємо, особи, які входять до підрозділу, за версією джерел видання, мають можливість їздити в європейські країни і причетні до інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Великій Британії, підприємця Еміліяна Гебрева в Болгарії, а також спробі організації державного перевороту в Чорногорії і дестабілізації обстановки в Молдові. За твердженням газети, “співробітники служб безпеки західних країн прийшли до висновку, що ці операції і, можливо, багато інших є частиною скоординованої і кампанії з дестабілізації Європи”.