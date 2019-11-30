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У державних театрах буде запроваджена 30% квота на постановки незалежними режисерами - Бородянський

У державних театрах буде запроваджена 30% квота на постановки незалежними режисерами - Бородянський

Київ • УНН

 • 18895 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україні планують запровадити квоту 30% на те, щоб в українських державних театрах постановки ставили незалежні режисери. Про це в інтерв’ю Дзеркало тижня розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає кореспондент УНН.

“Ми хочемо запровадити квоту в 30% на те, щоб в українських державних театрах постановки ставили незалежні режисери...Ми хочемо збільшити саме кількість режисерів, їх розмаїття. Нам важливо мати різний контент, тому вважаємо, що театр — це місце суспільного діалогу. Що більше різності думок відображатиметься в цьому театрі, то краще для нас, для суспільства”, — пояснив він.

Також Бородянський ставить завдання перед державними театрами — гастролі Україною.

“Ще перед всіма державними театрами ми ставитимемо завдання щодо гастролей по Україні. Це теж працює на історію, пов’язану з доступністю українського культурного контенту громадянам. І це завдання дуже важливе. Ми будемо цю гастрольну діяльність запускати. Чи є тут консервативні або ж, як ви сказали, якісь хірургічні речі? Я не бачу. Бачу лише еволюційний шлях. Він, на мій погляд, повністю відповідає запиту суспільства і тим завданням, які перед нами стоять, — об’єднати Україну”, — зазначив Бородянський.

Нагадаємо, Бородянський оголосив про новий конкурс на посаду голови Держкіно.

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