В государственных театрах будет введена 30% квота на постановки независимыми режиссерами - Бородянский

"Мы хотим ввести квоту в 30% на то, чтобы в украинских государственных театрах постановки ставили независимые режиссеры ... Мы хотим увеличить именно количество режиссеров, их разнообразие. Нам важно иметь различный контент, поэтому считаем, что театр - это место общественного диалога. Чем больше разности мнений отображаться в этом театре, тем лучше для нас, для общества", - пояснил он.

Также Бородянский ставит задачу перед государственными театрами - гастроли по Украине.

"Еще перед всеми государственными театрами мы будем ставить задачи относительно гастролей по Украине. Это тоже работает на историю, связанную с доступностью украинского культурного контента гражданам. И эта задача очень важно. Мы будем эту гастрольную деятельность запускать. Есть ли здесь консервативные или, как вы сказали, какие хирургические вещи? Я не вижу. Вижу только эволюционный путь. Он, на мой взгляд, полностью соответствует запросу общества и тем задачам, которые перед нами стоят, - объединить Украину", - отметил Бородянский.

Напомним, Бородянский объявил о новом конкурсе на должность председателя Госкино.