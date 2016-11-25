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У державних медзакладах більшості областей України відсутні лінійні прискорювачі для лікування онко

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на 20 листопада 2016 року в Україні у державних медичних закладах лінійні прискорювачі наявні лише у кількох регіонах. Про це свідчать дані із відповідей ОДА на запити УНН.

У державних медзакладах більшості областей України відсутні лінійні прискорювачі для лікування онко

Так, за даними відповідей департаментів охорони здоров'я різних облдержадміністрацій України, станом на 20 листопада 2016 року лінійні прискорювачі наявні у державних медзакладах Волинської ОДА (1 лінійний прискорювач) та Кіровоградської ОДА (2 лінійні прискорювачі).

Натомість у закладах Донецької, Закарпатської, Запорізької, Сумської Запорізької, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської та Івано-Франківської ОДА лінійні прискорювачі відсутні.

Додамо, що інформацію щодо наявності лінійних прискорювачів у решті регіонів України на запити УНН надано не було.

Нагадаємо, за словами доцента кафедри радіології, виконавчого секретаря Асоціації радіологів України Юрія Коваленка, на відміну від держаних медичних закладів, приватні лікарні оснащені якісним та новим медичним обладнанням.

Так, до прикладу, у медичному центрі “Клініка Спіженко” наразі працює лінійний прискорювач ELEKTA Synergy Platform (виробник — шведська компанія ELEKTA), який був встановлений у 2011 році.

“Якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу. З 2011 року вже проліковано більше тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в „Клініці Спіженко“, тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, — розповідає завідуючий відділенням медичної фізики “Клініки Спіженко” Руслан Зелінський.

Лінійний прискорювач дозволяє лікувати практично всі види злоякісних новоутворень будь-якого розміру шляхом точного підведення необхідної дози до об’єму новоутворення. Постійний контроль якості роботи лінійного прискорювача гарантує безперебійну та якісну роботу протягом всього періоду експлуатації без втрати якості та точності.

Тож променева терапія відіграє одну з провідних ролей у лікуванні пацієнтів з пухлинами головного мозку. Використання сучасного обладнання та методик опромінення дозволяє проводити променеву терапію у максимальної кількості хворих із первинними та метастатичними пухлинами головного мозку без виражених променевих реакцій і ускладнень.

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