В государственных медучреждениях большинства областей Украины отсутствуют линейные ускорители для лечения онкозаболеваний

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 17743 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 33187 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 30309 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 38280 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 81604 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 75390 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 200014 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 106767 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 132277 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160311 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
41%
Популярные новости

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 105571 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 63227 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 101347 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 82648 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 39346 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 34544 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 81604 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 200014 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 382999 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 378468 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 1946 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 3026 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 7124 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 39407 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 63299 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

В государственных медучреждениях большинства областей Украины отсутствуют линейные ускорители для лечения онкозаболеваний

Киев • УНН

 • 40573 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 20 ноября 2016 г. в Украине в государственных медицинских учреждениях линейные ускорители имеются лишь в нескольких регионах. Об этом свидетельствуют данные из ответов ОГА на запросы УНН.

В государственных медучреждениях большинства областей Украины отсутствуют линейные ускорители для лечения онкозаболеваний

Так, по данным ответов департаментов здравоохранения различных облгосадминистраций Украины, по состоянию на 20 ноября 2016 года линейные ускорители имеются в государственных медучреждениях Волынской ОГА (1 линейный ускоритель) и Кировоградской ОГА (2 линейные ускорителя).

В заведениях Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Сумской Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской ОГА линейные ускорители отсутствуют.

Добавим, что информации о наличии линейных ускорителей в других регионах Украины на запросы УНН предоставлено не было.

Напомним, по словам доцента кафедры радиологии, исполнительного секретаря Ассоциации радиологов Украины Юрия Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.

Так, к примеру, в медицинском центре "Клиника Спиженко" сейчас работает линейный ускоритель ELEKTA Synergy Platform (производитель - шведская компания ELEKTA), который был установлен в 2011 году.

"Качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала. С 2011 года уже пролечено более тысячи пациентов. Реализованы современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролечены этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступны для пациентов в Украине", - рассказывает заведующий отделением медицинской физики "Клиники Спиженко" Руслан Зелинский.

Линейный ускоритель позволяет лечить практически все виды злокачественных новообразований любого размера путем точного подведения необходимой дозы до объема новообразования. Постоянный контроль качества работы линейного ускорителя гарантирует бесперебойную и качественную работу в течение всего периода эксплуатации без потери качества и точности.

Поэтому лучевая терапия играет одну из ведущих ролей в лечении пациентов с опухолями головного мозга. Использование современного оборудования и методик облучения позволяет проводить лучевую терапию у максимального количества больных с первичными и метастатическими опухолями головного мозга без выраженных лучевых реакций и осложнений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье
Brent
$59.33
Bitcoin
$76,876.40
S&P 500
$4,949.68
Tesla
$226.85
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,085.56
Ethereum
$1,471.07