В государственных медучреждениях большинства областей Украины отсутствуют линейные ускорители для лечения онкозаболеваний
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 20 ноября 2016 г. в Украине в государственных медицинских учреждениях линейные ускорители имеются лишь в нескольких регионах. Об этом свидетельствуют данные из ответов ОГА на запросы УНН.
Так, по данным ответов департаментов здравоохранения различных облгосадминистраций Украины, по состоянию на 20 ноября 2016 года линейные ускорители имеются в государственных медучреждениях Волынской ОГА (1 линейный ускоритель) и Кировоградской ОГА (2 линейные ускорителя).
В заведениях Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Сумской Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской ОГА линейные ускорители отсутствуют.
Добавим, что информации о наличии линейных ускорителей в других регионах Украины на запросы УНН предоставлено не было.
Напомним, по словам доцента кафедры радиологии, исполнительного секретаря Ассоциации радиологов Украины Юрия Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.
Так, к примеру, в медицинском центре "Клиника Спиженко" сейчас работает линейный ускоритель ELEKTA Synergy Platform (производитель - шведская компания ELEKTA), который был установлен в 2011 году.
"Качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала. С 2011 года уже пролечено более тысячи пациентов. Реализованы современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролечены этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступны для пациентов в Украине", - рассказывает заведующий отделением медицинской физики "Клиники Спиженко" Руслан Зелинский.
Линейный ускоритель позволяет лечить практически все виды злокачественных новообразований любого размера путем точного подведения необходимой дозы до объема новообразования. Постоянный контроль качества работы линейного ускорителя гарантирует бесперебойную и качественную работу в течение всего периода эксплуатации без потери качества и точности.
Поэтому лучевая терапия играет одну из ведущих ролей в лечении пациентов с опухолями головного мозга. Использование современного оборудования и методик облучения позволяет проводить лучевую терапию у максимального количества больных с первичными и метастатическими опухолями головного мозга без выраженных лучевых реакций и осложнений.