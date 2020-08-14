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У Держаудитслужби виникли проблеми з перевіркою річкового флоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У грудні 2019 року “Українське Дунайське пароплавство” (УДП) — державна компанія, що здійснює вантажні і пасажирські перевезення річкою та морем — ініціювала аудит діяльності попереднього керівництва. Утім, досі аудитслужба не може його розпочати через формальні причини. Про це повідомили в УДП, передає УНН.

В УДП розповідають, що для початку перевірки аудитслужба має скласти робочий план та програму аудиту, погодити їх з Мінфіном та ознайомити УДП у будь-який з чотирьох способів: під підпис керівника, поштою з повідомленням про вручення, через структурний підрозділ діловодства або установленою електронною формою.

"Проте, жодним із перелічених способів, визначених порядком, ПрАТ “УДП” не було ознайомлено ані з робочим планом, ані з програмою аудиту ані в червні, ані в липні 2020 р. Більше того, підстави проведення державного фінансового аудиту, а також його вид теж не були надані без пояснення будь-яких причин“, — зазначили в УДП.

За відсутності програми та робочого плану, належного оприлюднення заходів державного фінансового аудиту, його мети та цілей неможливе подальше проведення державного фінансового аудиту, адже у випадку розголошення будь-якої конфіденційної інформації з боку ПрАТ “УДП” співробітникам Держаудитслужби без належних на те правових підстав, цими ж працівниками Держаудитслужби створюються умови для порушення законодавства України працівниками ПрАТ “УДП”, що тягне за собою відповідальність, встановлену законом, пояснили в компанії.

“Останнім кричущим прикладом поведінки, що не відповідає кодексу етики державного службовця, стала офіційна відмова керівника групи аудиту прийняти вже письмовий запит ПрАТ "УДП“ на надання робочого плану та програми аудиту, через що ПрАТ "УДП“ вимушене було письмово надсилати запит на офіційну адресу Південного офісу Держаудиту”, — зазначили в УДП.

Також там здивовані тим, що аудитслужба вимагає відсторонити від роботи в.о. голови правління “УДП” Олексія Хомякова, який вперше за останні роки та навіть попри пандемію вивів держпідприємство у прибуток.

“ПрАТ "УДП“ вперше за багато років демонструє другий квартал поспіль позитивний фінансовий результат в умовах світової фінансової кризи та пандемії COVID-19. Нам вдалося стабілізувати ситуацію та зараз вже говорити про перехід від антикризових заходів до розбудови загальної спроможності підприємства розвиватися та генерувати прибуток для держави та збільшення соціальних стандартів для ефективних та професійних працівників, бачити попереду не борги та занепад, а перспективи розвитку та залучення стратегічних партнерів. За останні пів року нами були проведені важливі реформи, оптимізовано діяльність, знівельований вплив зацікавлених олігархічних груп, розпочата пряма та відкрита комунікація зі всіма стейкхолдерами компанії.

У ситуації, коли ПрАТ "УДП“ нарешті почало розвиватися, ми постійно стикаємося з намаганнями у будь-який спосіб повернути всі реформи у зворотному напрямку, змінити керівництво та законсервувати існуючі системні проблеми в інтересах не держави, а вузького кола зацікавлених осіб. Щиро сподіваємося на вирішення ситуації, що склалася, виключно у законний спосіб та в інтересах держави, ПрАТ "УДП“ та трудового колективу підприємства”, — резюмували в УДП.

Раніше УНН повідомляв, що внутрішній аудит УДП показав низку схем, за якими колишнє керівництво компанії, а саме Дмитро Чалий, банкрутував флот. Зокрема, у держави було вкрадено 32 баржі вартістю 5 млн доларів. 

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