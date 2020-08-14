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4 марта, 13:25 • 107620 просмотра

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У Госудитслужбы возникли проблемы с проверкой речного флота

У Госудитслужбы возникли проблемы с проверкой речного флота

Киев  •  УНН

 • 14916 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В декабре 2019 года "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) - государственная компания, осуществляющая грузовые и пассажирские перевозки по реке и морю - инициировала аудит деятельности предыдущего руководства. Впрочем, до сих пор аудитслужба не может его начать по формальным причинам. Об этом сообщили в УДП, передает УНН.

В УДП говорят, что для начала проверки аудитслужба должна составить рабочий план и программу аудита, согласовать их с Минфином и ознакомить УДП в любой из четырех способов: под подпись руководителя, по почте с уведомлением о вручении, через структурное подразделение делопроизводства или в установленной электронной форме.

"Однако, ни одним из перечисленных способов, определенных порядком, ЧАО "УДП" не было ознакомлено ни с рабочим планом, ни с программой аудита ни в июне, ни в июле 2020 г. Более того, основания проведения государственного финансового аудита, а также его вид тоже не были предоставлены без объяснения каких-либо причин", - отметили в УДП.

При отсутствии программы и рабочего плана, надлежащего обнародования мер государственного финансового аудита, его цели и целей невозможно дальнейшее проведение государственного финансового аудита, ведь в случае разглашения любой конфиденциальной информации со стороны ЧАО "УДП" сотрудникам Госудитслужбы без надлежащих на то правовых оснований, этими же работниками Госудитслужбы создаются условия для нарушения законодательства Украины работниками ЧАО "УДП", что влечет за собой ответственность, установленную законом, пояснили в компании.

"Последним вопиющим примером поведения, что не соответствует кодексу этики государственного служащего, стал официальный отказ руководителя группы аудита принять уже письменный запрос ЧАО "УДП" на предоставление рабочего плана и программы аудита, из-за чего ЧАО "УДП" вынуждено было письменно отправлять запрос на официальный адрес Южного офиса Госаудита", - отметили в УДП.

Также там удивлены тем, что аудитслужба требует отстранить от работы и.о. главы правления "УДП" Алексея Хомякова, который впервые за последние годы и даже несмотря на пандемию вывел госпредприятие в прибыль.

"ЧАО "УДП" впервые за много лет демонстрирует второй квартал подряд положительный финансовый результат в условиях мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19. Нам удалось стабилизировать ситуацию и сейчас уже говорить о переходе от антикризисных мер к развитию общей способности предприятия развиваться и генерировать прибыль для государства и увеличения социальных стандартов для эффективных и профессиональных работников, видеть впереди не долги и упадок, а перспективы развития и привлечения стратегических партнеров. За последние полгода нами были проведены важные реформы, оптимизирована деятельность, нивелировано влияние заинтересованных олигархических групп, начата прямая и открытая коммуникация со всеми стейкхолдерами компании.

В ситуации, когда ЧАО "УДП" наконец начало развиваться, мы постоянно сталкиваемся с попытками в любой способ повернуть все реформы в обратном направлении, сменить руководство и законсервировать существующие системные проблемы в интересах не государства, а узкого круга заинтересованных лиц. Искренне надеемся на решение сложившейся ситуации исключительно законно и в интересах государства, ЧАО "УДП" и трудового коллектива предприятия", - резюмировали в УДП.

Ранее УНН сообщал, что внутренний аудит УДП показал ряд схем, по которым прежнее руководство компании, а именно Дмитрий Чалый, доводил до банкротства флот. В частности, у государства было украдено 32 баржи стоимостью 5 млн долларов.

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