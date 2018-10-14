У День захисника двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

“Від початку доби російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник один раз застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами”, — повідомили в ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Піски, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Опорні пункти військ поблизу Гнутового окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм.

“Під час бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення”, — зазначили в прес-центрі.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях укаїнських військ.