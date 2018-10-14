В День защитника двое украинских военных получили ранения на Донбассе

“С начала суток российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями”, — сообщили в ООС.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Опорные пункты войск вблизи Гнутово оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм.

“Во время боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, — отметили в пресс-центре.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям укаинських войск.