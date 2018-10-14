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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116433 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124424 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164101 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151476 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139808 просмотра

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В День защитника двое украинских военных получили ранения на Донбассе

В День защитника двое украинских военных получили ранения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 6996 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В День защитника в результате обстрелов боевиков на Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

“С начала суток российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями”, — сообщили в ООС.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Опорные пункты войск вблизи Гнутово оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм.

“Во время боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, — отметили в пресс-центре.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям укаинських войск.

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