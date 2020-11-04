У день виборів у США пройшли референдуми: у Вашингтоні підтримали легалізацію "психоделічних грибів"

Питання було винесене на голосування в рамках загальних виборів, що відбулися в країні 3 листопада. Як пояснює газета, так званою ініціативою 81, на підтримку якої висловилися понад 76% жителів столиці США, пропонується віднести переслідування причетних до “некомерційного вирощування, розведення, придбання, транспортування, розповсюдження та зберігання” галюциногенних грибів до числа найменших пріоритетів в роботі столичних правоохоронців.

Як зазначає газета, 3 листопада в декількох американських штатах на голосування було винесено питання, пов’язані з легалізацією наркотичних речовин.

Зокрема, як передає The New York Times, жителі Нью-Джерсі схвалили легалізацію вживання марихуани в рекреаційних цілях. Заходи щодо легалізації вживання марихуани в рекреаційних або медичних цілях також були винесені на голосування в штатах Монтана, Арізона, Південна Дакота і Міссісіпі. У свою чергу жителі Орегона висловилися за скасування кримінальної відповідальності за зберігання невеликої кількості важких наркотиків, зокрема, героїну і кокаїну.